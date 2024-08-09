В Бурятии дорожные камеры встали на новые места

В ГИБДД Бурятии сообщили о передислокации двух комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Теперь стационарные камеры установлены в Улан-Удэ на ул. Смолина в районе дома № 69 и в Кабанском районе на 270-м км федеральной трассы «Байкал». В каких местах эти комплексы стояли ранее, Госавтоинспекция не сообщила.Всего с начала года по нарушениям, зафиксированным дорожными камерами, водителям направлено свыше 324 тысяч постановлений об административных правонарушениях.Фото: «Номер один»