В Улан-Удэ растет транспортная доступность отдаленных микрорайонов

Обновление парка муниципальных автобусов в Улан-Удэ увеличило транспортную доступность для жителей отдаленных микрорайонов, сообщили сегодня в мэрии города. На сегодня автобусы МУП «Городские маршруты» курсируют по 33 регулярным маршрутам, а летом к ним добавляются 14 маршрутов садово-дачного направления.– Мы прекрасно понимаем, что отдаленные микрорайоны нуждаются в большем количестве пассажирского автотранспорта. Часть нового автотранспорта сразу направили в отдаленные микрорайоны. Но с учетом дорожных условий и норм эксплуатации техники. Безопасность пассажиров для нас – важнейшая задача. Например, мы не в состоянии запустить на ряд маршрутов большие «Волгобасы», которые рискуют не проехать по узким улицам частного сектора. Точно также мы обязаны соблюдать все нормативы по состоянию дорог, – сообщил и.о. директора МУП «Городские маршруты» Роман Заборский.Чтобы решить вопрос по движению общественного транспорта, идёт грейдирование дорог, отсыпка таких участков, а также строятся и капитально ремонтируются новые дороги. Это позволяет предприятию продлевать существующие схемы маршрутов и открывать новые. И работа в этом направлении продолжится дальше, заверили в городской администрации.Фото: мэрия Улан-Удэ