В Улан-Удэ покрасили скамейки

В Улан-Удэ покрасили 299 скамеек и привели в порядок 404 урны. Больше всего было обновлено скамеек на бульваре Карла Маркса, Мемориале Победы, на проспекте Победы, а также на остановках.

Еще в мае коммунальные службы совместно с представителями районных администраций обследовали общественные территории и выявили, где необходимо провести в порядок скамейки и урны, отремонтировать их.

– Необходимо в эту работу погрузить и остановки. Часть у нас в комбинате по благоустройству числится, часть в районах, часть в Комитете по транспорту. Мы должны провести инвентаризацию, сделать ремонт и определить единого владельца, – сказал Сергей Гашев, первый заместитель мэра Улан-Удэ на совещании, где обсуждались вопросы благоустройства города.

Фото: администрация Улан-Удэ