В Бурятии сельскую администрацию через суд заставят утеплить ДК

Несмотря на проведенный капитальный ремонт, прошедшей зимой в сельском доме культуры Прибайкальского района невозможно было заниматься танцами. Как оказалось, температура в танцевальном зале была такой низкой, что занятия приходилось неоднократно отменять.

Проверкой учреждения культуры в селе Старое Татаурово занялась районная прокуратура.

- Установлено, что в рамках нацпроекта «Культура» был проведён капитальный ремонт дома культуры. Однако в осенне-зимний период температура в танцевальном зале была слишком низкой, что не соответствовало санитарным нормам и препятствовало проведению занятий. Для поддержания необходимого температурного режима в суд было направлено исковое заявление с требованием приобрести и установить в помещении ДК радиаторы отопления, - рассказали в прокуратуре республики.

Прибайкальский районный суд иск удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле Прибайкальской прокуратуры.

Фото: Номер один