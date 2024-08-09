20-летнему парню из Бурятии пришлось расстаться с новенькой Тойотой Марк-2

Молодой житель Хоринского района Бурятии остался без автомобиля, который совсем недавно купил. Суд обратил его в доход государства за то, что мужчина дважды попался гаишникам, находясь за рулем в пьяном виде.

Прошедший накануне суд установил, что в апреле 20-летний парень привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- Тогда ему было назначено 10 суток административного ареста. Не сделав должных выводов, спустя две недели после отбытия наказания, употребив спиртное в местном баре, он вновь сел за руль, - рассказали в прокуратуре республики.

Хоринский районный суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ и на два года лишил прав.

- Недавно приобретенный автомобиль марки «Тойота Марк-2», на котором совершено преступление, был конфискован в доход государства, - добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site