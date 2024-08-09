Инвалида в Улан-Удэ вне очереди обеспечат отдельным жильем

Инвалида 2 группы из Улан-Удэ обеспечат отдельным жильем по требованию прокуратуры. Обеспечит его жилым помещением вне очереди орган местного самоуправления

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ провела проверку по обращению матери инвалида 2 группы, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.

- Установлено, что сын заявителя страдает заболеванием, при наличии которого невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Это стало основанием для направления прокурором в суд искового заявления о возложении на Администрацию г. Улан-Удэ обязанности предоставить инвалиду вне очереди по договору социального найма жилое помещение. Оно должно отвечать установленным санитарным и техническим нормам и находиться в пределах города, - рассказали в прокуратуре ресупблики.

Советский районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Номер один