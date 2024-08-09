Общество 09.08.2024 в 10:56

В Бурятии наградили лучшие строительные компании

Награды торжественно вручили в администрации города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии наградили лучшие строительные компании

В преддверии Дня строителя в Бурятии наградили лучшие строительные компании. В рамках празднования были подведены итоги конкурса «Лидеры строительной отрасли Бурятии». Мероприятие прошло в стенах администрации Улан-Удэ.

Напомним, День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа.

В номинации «Лучшее предприятие производства строительных материалов» победили:

1 место - ООО «Тимлюйский цементный завод»

2 место - ООО «Буржелезобетон»

3 место - ООО «Байкалагропром»

 

«Лучшая строительно-монтажная организация»:

1 место - ООО «Ремстрой»

2 место- ООО «Регионстрой»

3 место - ООО «Фортуна»

 

«Лучшая проектная организация»:

1 место - ООО «Архитектурная студия»

2 место - АО «Бурятгражданпроект»

3 место - ООО Проектная организация «Атриум»

Поздравляем всех с наступающим Днем Строителя!

 

Фото: скриншот видео, управление капитального строительства РБ

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