В Бурятии наградили лучшие строительные компании
В преддверии Дня строителя в Бурятии наградили лучшие строительные компании. В рамках празднования были подведены итоги конкурса «Лидеры строительной отрасли Бурятии». Мероприятие прошло в стенах администрации Улан-Удэ.
Напомним, День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа.
В номинации «Лучшее предприятие производства строительных материалов» победили:
1 место - ООО «Тимлюйский цементный завод»
2 место - ООО «Буржелезобетон»
3 место - ООО «Байкалагропром»
«Лучшая строительно-монтажная организация»:
1 место - ООО «Ремстрой»
2 место- ООО «Регионстрой»
3 место - ООО «Фортуна»
«Лучшая проектная организация»:
1 место - ООО «Архитектурная студия»
2 место - АО «Бурятгражданпроект»
3 место - ООО Проектная организация «Атриум»
Поздравляем всех с наступающим Днем Строителя!
Фото: скриншот видео, управление капитального строительства РБ