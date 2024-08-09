В Бурятии более 60 туристских групп находятся в экспедициях

Сегодня на маршрутах в Баргузинском, Джидинском, Баунтовском, Кабанском, Окинском, Закаменском, Северо-Байкальском и Тункинском районах находится 61 туристская группа общей численностью 481 человек.

Все эти люди, как и полагается перед выходом в горы побеспокоились о своей безопасности и прошли регистрацию в Главном управлении МЧС России по республике Бурятия.

- Отправляясь в путешествие, помните об этой важной процедуре. Все, что требуется - это заполнить специальную форму на сайте регионального управления МЧС России, благодаря которой спасатели будут иметь необходимую информацию, чтобы вовремя прийти к вам на помощь в случае нестандартной ситуации, - сообщили в управлении МЧС.

Подробнее ознакомиться с формой и оставить свои данные перед выходом в горы можно на сайте МЧС (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups).

Фото: loon.site