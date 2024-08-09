Общество 09.08.2024 в 11:40

Мошенники методично обрабатывали жителя Бурятии несколько месяцев

За 3 месяца он перевел им свыше миллиона
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Текст: Елена Кокорина
Мошенники методично обрабатывали жителя Бурятии несколько месяцев

58-летний житель Иволгинского района Бурятии несколько месяцев общался с мошенником и потерял более миллиона рублей. Объявление о дополнительном заработке он нашел в интернете в конце мая. А после и познакомился с «финансовым аналитиком».

Мужчина рассказал в полиции, что с ним связался неизвестный, который представился инструктором платформы дополнительного заработка.

- Лже-брокер сообщил, что вносить деньги для покупки и продажи акций они будут поровну, а источником прибыли станет разница в курсах валют, сырья, металлов и акций. Сначала мужчина внес 10 тысяч рублей, а спустя пару недель напарник сообщил, что необходимо увеличить оборотный капитал и внести уже по 10 тысяч долларов. С каждой неделей суммы только увеличивались, поэтому мужчина оформил несколько кредитов, общая сумма которых достигла 1 миллион 295 тысяч рублей, - рассказали в МВД республики.

В середине июля при совершении очередной «сделки» мужчине пришло уведомление, что операция заблокирована. Специалист техподдержки объяснил, что сумма на инвестиционном кошельке превысила 15 тысяч долларов и необходимо подключить защиту от хакерских атак.

- Так мошенники убедили его внести еще 300 тысяч рублей. Чуть погодя речь пошла о том, что деньги ошибочно упали на индивидуальный инвестиционный кошелек мужчины, а не на счет инвестиционной компании, поэтому они попросили внести еще 300 тысяч. Только после этого мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

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