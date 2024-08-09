В Тункинском национальном парке заработала необычная почта

Жители Бурятии и туристы могут отправить из Тункинского нацпарка красивую открытку в любую точку мира.

- В Тункинском национальном парке заработала Заповедная почта. Каждый гость туристско-рекреационных постов «Шулуты» и «Заповедный водопад» сможет отправить привет из Тункинского национального парка в любую точку мира своим друзьям и близким, - сообщили в нацпарке.

К примеру, можно отправить красивую открытку из серии открыток «Привет из Тунки». Автором иллюстраций на открытке является известный режиссёр Солбон Лыгденов.

Фото: Тункинский нацпарк









Фото: Номер один