Общество 09.08.2024 в 12:18

В Тункинском национальном парке заработала необычная почта

Теперь оттуда можно отправить открытку в любую точку мира
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском национальном парке заработала необычная почта

Жители Бурятии и туристы могут отправить из Тункинского нацпарка красивую открытку в любую точку мира.

- В Тункинском национальном парке заработала Заповедная почта. Каждый гость туристско-рекреационных постов «Шулуты» и «Заповедный водопад» сможет отправить привет из Тункинского национального парка в любую точку мира своим друзьям и близким, - сообщили в нацпарке.

К примеру, можно отправить красивую открытку из серии открыток «Привет из Тунки». Автором иллюстраций на открытке является известный режиссёр Солбон Лыгденов.

 

Фото: Тункинский нацпарк



Фото: Номер один

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