Общество 09.08.2024 в 12:34

В Улан-Удэ из-за крестного хода ограничат движение по центральным улицам

Религиозное мероприятие состоится 10 августа
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за крестного хода ограничат движение по центральным улицам
10 августа в Улан-Удэ состоится крестный ход в честь особо почитаемой иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия Смоленская. Он пройдет по маршруту: Одигитриевский собор – ул. Набережная – ул. Балтахинова – ул. Куйбышева – ул. Борсоева – пр. 50 лет Октября – Успенский кафедральный собор.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в этот день по маршруту движения колонны с 11 до 13 часов на данных участках дорог будет ограничено движение транспорта.

Напомним, в этот же день в Баргузинском районе на участке дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан с 216 по 230 км полностью перекроют движение для всех видов транспорта с 8 до 15 часов. Там пройдет международный марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира Натальи Соломинской.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, быть внимательными за рулем транспортных средств, строго соблюдать Правила дорожного движения и следовать указаниям сотрудников ГИБДД», - обратились к жителям республики в Госавтоинспекции.

Фото: МВД Бурятии
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