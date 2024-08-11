Из скелета - в человека

Выражение «до смерти красиво» - это не метафора и даже не эпитет, а, скорее, констатация факта. Ведь порой девушки настолько увлекаются иллюзорными стандартами мира моды, что доводят себя до смертельно опасного состояния. Увидев Оюну Доржиеву, можно подумать, что она одна из таких «фитнес-леди». Однако причины ее худобы оказались совершенно иными. Когда стрелка на весах достигла критической отметки в 42 кг, Оюна поняла - дальше так продолжаться не может. О том, как ей удалось победить истощение и обрести здоровую жизнь, расскажет «Номер один».Оюна Доржиева с детства была непростым ребенком. Будучи совсем малышкой, она часто болела и, как сама признается, «скиталась по поликлиникам с мамой за ручку».- У меня изначально были проблемы с желудком. Никогда не забуду эти стерильные коридоры больниц с надраенными полами и кафелем. Мы буквально скитались по поликлиникам с мамой, обошли десятки врачей, но лучше, увы, не становилось. Все это длилось примерно до трехлетнего возраста, а потом как-то само прошло. Мы как раз переехали жить в деревню, а там, как ни крути, натуральные продукты. Страшные боли в желудке вернулись ко мне по окончании школы, когда я поступила в Улан-Удэнский колледж искусств им. П. И. Чайковского. Мечтала тогда стать певицей, - вспоминает 36-летняя Оюна Доржиева.В погоне за счастьем и несбыточной из-за болезни мечтой девушка перебралась в город, где стала заложницей ситуации с отсутствием денег, другим образом жизни и бессонными ночами с друзьями.- На тот момент мне было уже 18. Вместе с другими девочками я заселилась в общежитие торгово-экономического техникума, где мы прорывались, как и другие студенты, на дешевом питании. Ели булочки из ларьков, лапшу быстрого приготовления с низкокачественным майонезом для вкуса, бутерброды, печенье и прочее. Естественно, вместо здорового сна по ночам гуляли. Параллельно с этим я вышла замуж и родила ребенка, после чего возникли первые предпосылки болезни, - рассказывает Оюна.На фоне нарастающего стресса и неправильного образа жизни у нее, и без того склонной к проблемам с желудком, развился гастрит.- Зачастую после родов «мамочки» набирают вес, но у меня, наоборот, организм дал сбой. Я похудела до критического состояния и стала весить при росте 167 см 42 кг. Помню, как надевала штаны не расстегивая на них молнию с пуговицей. Подружки в шутку обзывали меня «скелет», «анорексичка», «костлявая», «дистрофик», «спичка», «глиста в скафандре». Виду я не показывала, но было очень обидно. Чтобы хоть как-то прикрыть свои торчащие кости, я надевала по три пары колготок и несколько кофт. Пыталась спрятаться за мешковатой одеждой, - говорит собеседница.Нестабильное финансовое состояние, ребенок на руках и предстоящий экзамен по вокалу лишь добавляли истощенной Оюне стресса. Она стала впадать в депрессию и даже лишилась голоса.- Мой голос пропал аж на несколько месяцев, финальный экзамен я сдала с трудом. Большую часть этого жизненного периода просто молчала. Ситуация стала выравниваться только тогда, когда у нас с мужем появился свой дом. Мне удалось выдохнуть и немного прийти в себя, но ненадолго.- Муж обзавелся стабильной работой, пошли первые деньги. Мы стали закупаться продуктами как не в себя. Ели, ели, ели и ели. Каждый раз словно в последний. Из-за того, что до этого мы жили практически в нищете, мне стало казаться, что вот-вот финансы закончатся. Главной моей целью было просто наесться, - вспоминает то время девушка.Несмотря на активное поедание пищи, Оюна не набирала вес, из-за чего сразу забеспокоилась. Но накатывающее на нее волнение пришлось отложить - она родила второго ребенка.- После его появления на свет случился мой первый приступ. В один из дней меня сковала сильная боль, начались спазмы в желудке, я не могла даже стоять. Врачи прописали диету с таблетками, и это затянуло меня в замкнутый круг и привело к новому приступу. Никто не понимал, что со мной делать, сказали готовиться к ФГДС - «глотать лампочку», - рассказывает Доржиева.На тот момент близкая подруга девушки активно ходила в клуб здорового образа жизни. Она то и помогла практически истощенной и замученной от побочных эффектов лекарственных препаратов Оюне.- Л. окинула меня взглядом с головы до ног и сказала: «Оюна, кажется, ты просто неправильно питаешься, приходи-ка в наш клуб». Поначалу я скептически отнеслась к этому, но сходила. Там прикрепили личного консультанта по питанию, порекомендовали включить в свой рацион биологически активные добавки и объяснили, какую пищу стоит употреблять, а какую нет. Буквально через пару недель мне стало лучше, прибавилось несколько килограммов, а также поднялось настроение и пропали нехорошие мысли. До этого же я не знала, как жить дальше, уже с утра была выжата как лимон и постоянно сонливая, - делится своей первой победой Оюна.Но этого было по-прежнему недостаточно. В попытках спасти себя девушка стала погружаться в нутрициологию (науку о питании. - Прим. ред.) и поняла причину столь затяжной болезни.- Все мои проблемы скрывались в кишечнике, а долгий прием антибиотиков попросту вымыл из организма все полезные вещества, - говорит Оюна.Женщина обрела новую мечту - решила стать консультантом по питанию, чтобы помогать другим девушкам, и даже открыла свою собственную сеть клубов ЗОЖ.- Я сама себя вылечила, изучив «тонну» литературы. Отталкиваясь от полученных результатов анализов, просчитала необходимое для моего организма количество витаминов и победила свой гормональный сбой. Состояние анорексичности постепенно ушло. Я сама прошла через этот путь и самостоятельно набрала более 13 кг. На сегодняшний день мой вес - 56 кг. На протяжении семи лет ко мне за помощью обращаются многие люди. Из них 90% - чтобы сбросить избыточный вес, другие 10% - чтобы его набрать, - говорит консультант по питанию Оюна Доржиева.- Решить проблему, прикрывая тыл лишь с одной стороны, невозможно. Результат будет лишь при комплексном подходе. Между правильным питанием и сбалансированным есть определенная разница. ПП - это правильно распределенный по времени и количеству прием пищи, который содержит необходимое организму количество калорий. Сбалансированное же питание подразумевает под собой дополнительную помощь телу: регулярные занятия спортом, употребление биологически активных добавок и протеиновых коктейлей для поддержания мышечной массы, - объясняет Оюна.Вдобавок к целому списку полезных вещей Доржиева настоятельно отмечает необходимость «психологической гигиены». То есть человек должен обладать умением снижать свой уровень стресса, накапливающийся в повседневной жизни, а также следить за количеством витаминов и минералов в своем организме.- Человек, когда ему плохо, заедает свои проблемы. Или, наоборот, перестает принимать пищу, теряет большое количество витаминов и впадает в депрессивное состояние. Многие сразу бегут к психологам, начинают «лечить голову». Но ведь бывает так, что это не помогает. Порой стоит просто сдать анализы на дефицит. Например, если в организме наблюдается нехватка витамина D, то это сулит отсутствие чувства счастья, появление постоянной сонливости, депрессивного состояния и т. п. Если не хватает В6, организм начинает стареть, страдает нервная система, человек становится более вспыльчивым. Казалось бы, это мелочь. Но очень многое можно исправить в жизни при помощи правильного и сбалансированного питания, - делится мыслями Оюна.Желание кому-то помочь, безусловно - благое намерение. Однако, как показывает практика, неспроста спасение утопающих - дело рук самих утопающих.- Мне регулярно пишут девушки, которые, как и я когда-то, не могут набрать вес годами. Несмотря на имеющееся у них желание, увы, действовать и что-то предпринимать мало кто хочет из них. В отличие от людей с избыточным весом. Они почему-то намного активнее вовлечены в процесс изменений. А для того, чтобы изменения прозошли, в первую очередь нужно менять свой образ жизни. Следовательно, вырабатывать полезные для себя привычки, - говорит наша собеседница.Оюна Доржиева по секрету рассказала «Номер один», что, в отличие от рабочих привычек (которые формируются за 21 день. - Прим. ред.), пищевые выстраиваются минимум за 90 суток. Поэтому, если вы намереваетесь перейти на сторону ЗОЖ отделавшись лишь парой недель диетой на гречке, у вас ничего не получится.- В конечном итоге все зависит лишь от самих людей. В моей практике бывало и такое, что человек ходил долгое время в наш клуб, мы его там учили правильно питаться, выстраивали его рацион, вводили полезные привычки, приучали к сбалансированному питанию, а потом он уходил с мыслями, что теперь его идеальный вес с ним навсегда. Начинал есть пирожки, жареную картошку с мясом. Естественно, происходил откат. Я не имею в виду то, что человеку нужно пожизненно ходить в клуб здорового образа жизни. Ему просто необходимо применять полученные знания в повседневности самостоятельно. Понимаете, не бывает волшебной таблетки для похудения или набора веса. Любых результатов можно достичь лишь при соблюдении четких правил, - подытоживает консультант по питанию Оюна Доржиева.Стоит отметить, что в Бурятии ежегодно проводится диспансеризация населения, в ходе которой исследуются основные физические показатели здоровья людей. По данным Центра общественного здоровья, в 2019 году количество граждан с избыточной массой тела по республике составляло 18,1% от общего числа всех прошедших диспансеризацию. В 2023 году статистика возросла до 20,4%. Вместе с ней увеличилось и число страдающих ожирением. Если в 2019 году оно «терзало» 6,2% улан-удэнцев, то в 2023 году захватило уже 8,8% граждан с подобным медицинским диагнозом.Фото: из личного архива О. Доржиевой