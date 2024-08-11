Режиссер-исследователь Анна Коряковцева - лауреат премии «Гордость нации» за вклад в сохранение нематериального наследия народов России, член Союза кинематографистов РФ, член Союза журналистов России, путешественница, автор, продюсер и руководитель более 25 этнографических киноэкспедиций по России. На телевидении с 2005 года. Основатель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ТВ Студия Август».







Наша команда уже много лет снимает этнографические фильмы о жизни малых народов России в рамках проекта «Земля людей». И наконец-то у нас получилось посвятить отдельный фильм такому большому народу и этносу, как русские. Наша задача - проехать по всей стране и записать около 50 интервью разных людей и разных профессий в городе, деревне, заповеднике и в других местах. Этот телепроект делается совместно с учеными-этнографами Института этнологии и антропологии РАН и МГУ для того, чтобы исследовать вопрос о том, что такое русский человек и русская культура сегодня.





- Съемки фильма планируются в восьми регионах России: от Забайкалья до Белгорода, от Ставропольского края до Архангельска. Съемки уже прошли в Москве и Алтайском крае. С 31 июля мы приступили к съемкам в Иркутской области.





С 27 по 31 июля съемочная группа из Москвы - АНО «Кириллика» совместно с ООО «ТВ Студия Август» под руководством режиссера Анны Коряковцевой - снимала в Бурятии эпизоды для научно-документального проекта под названием «Русские - искусство быть» (возрастное ограничение 6+). Съемки эпизодов проекта проходили в Улан-Удэ, на Байкале в Кабанском районе и в Тарбагатайском районе Бурятии.Основная тема проекта - исследование культуры русского народа первой четверти XXI века. Создатели научно-исследовательского проекта подробно изучат живую, постоянно меняющуюся культуру вместе с элементами старинных традиций. Проект реализуется по заказу ВГТРК «Россия - Культура» при поддержке Фонда президентских грантов.Подготовка к съемкам не была простой. Этнографическое исследование, какого еще не было в отечественной телепублицистике, было задумано давно, но прошло несколько лет, прежде чем проект обрел поддержку благодаря Фонду президентских грантов и телеканалу «Россия К». Год съемочная группа будет ездить по стране, вести записи и съемки. И, вероятно, найдет культурологические коды русского человека. Кто он такой? И почему так загадочна и непостижима русская душа?Режиссер рассказала «Номер один» о главной идее фильма и о том, как проходили съемки в Бурятии.- Расскажите, пожалуйста, о чем, в первую очередь, будет документальный фильм, который снимали сейчас в Бурятии?- Проект «Русские - искусство быть» расскажет об особенностях русской культуры в разных регионах страны - от Москвы до Забайкалья. Это научно-этнографическая экспедиция, которая будет сниматься по всей России.- Какую идею фильм должен донести до обычного человека?- Основная идея фильма - показать важность сохранения культурных традиций, насколько они адаптированы к современности, и значимость этнической идентичности для русского народа. Наш телевизионный проект призван показать то, что все народы, проживающие на территории России, едины.- На какую аудиторию рассчитан фильм?- Фильм рассчитан на самую широкую, семейную аудиторию, включая тех, кто интересуется русской культурой, этнографией, а также тех, кто стремится узнать больше о культурных особенностях и истории России.- Расскажите, пожалуйста, кто входит в съемочную группу проекта?- Кроме творческой группы, команда включает ученых-этнографов МГУ, Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, фольклористов Государственного российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова и профессиональных кинодокументалистов.- Где уже прошли съемки? В каких регионах планируются?- Какие места снимали в Улан-Удэ? Какие интересные локации и людей удалось увидеть в Бурятии?- 28 июля съемочная группа проекта «Русские - искусство быть» провела интервью с художником буддийской живописи Сергеем Носковым. Команда сняла видеоматериал о процессе создания танка - тибетской буддийской живописи на шелке. Для художественного оформления съемок установили декорацию с черным фоном в помещении туристского информационного центра «Байкал», где провели интервью с Сергеем Носковым. Кроме того, вместе с художником съемочная группа запечатлела виды города Улан-Удэ. Завершением дня стали кадры центральной улицы города - Арбата.29 июля наша команда посетила Тарбагатайский район Бурятии. Мы записали интервью с Галиной Ермолаевной Чебуниной, художественным руководителем культурно-досугового центра Тарбагатайского района и заслуженным работником культуры Бурятии. Интервью проходило в доме культуры села Тарбагатай. Кроме того, в ходе съемок мы отсняли живописные пейзажи Бурятии, включая виды с горы Спящий Лев и закаты на просторах республики. Также съемки прошли в Байкальском биосферном заповеднике в селе Танхой Кабанского района. После этого группа отправилась в Иркутскую область.- Почему вы выбрали для участия в проекте Бурятию? На чем будет сделан акцент при съемках фильма?- Мы выбрали Бурятию не только из-за ее уникального культурного наследия, но и невероятной красоты природных ландшафтов, озера Байкал. Акцент во время съемок мы делаем на изучении истории, культуры, этнографии и жизни простых людей как в городской, так и в сельской местности.- Когда ждать выхода фильма?- Документальный фильм будет выпущен в четырех сериях. Он должен выйти весной 2025 года на телеканале «Россия — Культура» и на мультимедиаплатформе ВГТРК «СМОТРИМ».- Какое у вас было самое первое впечатление, когда вы приехали сюда? С чем для вас, прежде всего, ассоциируется Бурятия?- Наша съемочная группа не первый раз снимает кино в Бурятии. Мы неоднократно приезжали к вам и снимали фильмы. Республика впечатляет гостеприимством, просторами и видами. Бурятия для меня – это прежде всего потрясающая замечательная культура, которая вбирает в себя многие черты и особенности разных народов. Яркая, красочная, удивительная. Очень люблю Бурятию. Буду приезжать не раз с разными новыми фильмами.Пользуясь случаем, хотим поблагодарить за поддержку в реализации съемочного процесса главу республики Алексея Цыденова, заместителя председателя правительства Республики Бурятия Ивана Альхеева, сенатора Александра Варфоломеева, директора ГАУ РБ ТИЦ «Байкал» Амгалана Данзалова и всю его команду.- Большое спасибо за интервью!