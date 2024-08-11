Общество 11.08.2024 в 10:29

В Бурятии действуют 12 лесных пожаров

Накануне появилось четыре новых очага

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии действуют 12 лесных пожаров

За сутки в Бурятии обнаружили четыре новых лесных пожара. Загорелись леса в Курумканском и Северо-Байкальском районах. Также накануне потушили два возгорания в Северо-Байкальском районе.

На утро 11 августа действуют 12 лесных пожаров в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Общая их площадь – 550 га.

На тушении работают 196 человек, задействовано пять единиц лесопожарной техники.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. О возгорании, задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.

 
Фото: "Номер один"

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