В Бурятии действуют 12 лесных пожаров

За сутки в Бурятии обнаружили четыре новых лесных пожара. Загорелись леса в Курумканском и Северо-Байкальском районах. Также накануне потушили два возгорания в Северо-Байкальском районе.

На утро 11 августа действуют 12 лесных пожаров в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Общая их площадь – 550 га.

На тушении работают 196 человек, задействовано пять единиц лесопожарной техники.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. О возгорании, задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.



Фото: "Номер один"