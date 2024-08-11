Скульптура «Гостеприимная Бурятия» сменила наряд

Скульптура «Мать Бурятия», находящаяся возле Селенгинского моста в Улан-Удэ, сменила наряд. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков в своём телеграм-канале.

- Теперь она в национальном костюме рода булагатов. Она встречает гостей II Международного буддийского форума, держа в руках хадак жёлтого цвета. В философии буддизма жёлтый считается цветом распространения учения (дхармы) и всего живого. Жёлтый хадак в знак уважения преподносят высоким гостям, учителям, священнослужителям, - рассказал мэр бурятской столицы.

Форум начнется уже 12 августа в Улан-Удэ. На него приедут ученые, лидеры международного буддийского сообщества, государственные и общественные деятели из разных стран и из российских регионов.



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