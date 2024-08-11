Изверг из Бурятии бился в судах за Тяпу

Улан-удэнец обратился с иском в Октябрьский райсуд к трем гражданам с требованием вернуть ему собаку, а также выплатить ему 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

В суде выяснилось, что истец проживает один. Но у него в квартире находится несколько собак, при этом все собаки сидят на короткой цепи. Соседи неоднократно жаловались в полицию, сообщали о фактах жестокого обращения с животными.

Соседи не могли спать, так как из квартиры доносились глухие звуки, истец выгонял собаку на общий балкон, не кормил ее и собака скулила на весь дом.

Когда к жестокому соседу пришел полицейский и соседи, владелец отказался указывать себя в качестве владельца Тяпы, а когда ее повезли на лечение в ветклинику, также отказался от несения расходов на лечение собаки.

Истец же в иске указал, что «ответчики незаконно изъяли у него собаку по кличке Тяпа, в этот же день один из граждна зарегистрировал ее на себя. Полагал, что акт регистрации Тяпы является незаконным, поскольку собаку он добровольно не отдавал. Просил обязать ответчика вернуть ему собаку, взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей с каждого, а с полицейского 250 000 рублей, поскольку изъятие собаки было принудительным, сопряжено с хамским поведением».

Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств принудительного и незаконного изъятия собаки, также не подтверждены нарушения в действиях сотрудников полиции, превышение полномочий при разрешении многочисленных обращений истца в полицию.

Недовольный решением суда первой инстанции, мужчина обратился в Верховный суд, однако и тут душегубу отказали в возврате питомца. При этом суд апелляционной инстанции указал, что истец ненадлежащим образом исполнял обязанность по содержанию домашнего животного, злоупотребляя своими правами, в настоящее время собака находится у нового владельца, обеспечившей ей надлежащий уход и лечение.





Фото: "Номер один"