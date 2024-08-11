Общество 11.08.2024 в 13:50

В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию в центре

Прорыв трубы произошел 9 августа

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию в центре

Напомним, 9 августа, около 20.00 в Улан-Удэ произошла авария на сетях. Подрядчик при проведении работ повредил водопроводные сети на проспекте Победы, из-за чего прорвало трубу. Территория Центрального рынка города в итоге оказалась затопленной. На дороге образовалась автомобильная пробка.

На месте всю ночь работали специалисты МУП «Водоканал». Воду убирали вакуумные машины. Во время ремонта многие дома остались без воды.

- Произошел продольный разлом трубы в колодце в обе стороны. Чтобы быстрее провести ремонт, мы вынуждены ограничить подачу холодной воды в домах на улице Балтахинова, проспект Победы, Центральный рынок, а также часть Железнодорожного района (Лысая гора), - сообщил вечером 9 августа мэр Игорь Шутенков.

Полностью аварию устранили сегодня, 11 августа.

«Завершили ремонт трубопровода на проспекте Победы. Система заполнена, все дома подключены к воде. Спасибо сотрудникам МУП «Водоканал» за то, что быстро ликвидировали аварию», - сообщил мэр в своем телеграм-канале.

 
Фото: МУП "Водоканал"

Теги
авария сети трубы затопление водоканал

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