В реках Улан-Удэ продолжает снижаться уровень воды

По данным мэрии Улан-Удэ, гидрологическая обстановка на 11 августа следующая. Уровень воды в реке Селенга — 170 см (-9 см за сутки). В прошлом году в этот день уровень воды в реке Селенга составлял 228 см. Уровень воды в реке Уда — 112 см (-2 см за сутки).

На р. Брянка - с. Заиграево наблюдается выход воды на пойму слоем 44 см.

На р. Селенга - с. Новоселенгинск наблюдается выход воды на пойму слоем 15 см, р. Селенга-с. Усть-Кяхта 7 см; р. Селенга - с. Кабанск -11 см.

В ближайшие сутки на реках южных, юго-западных, центральных районов республики возможен подъем уровней рек с выходом воды на пойму, образование селевых потоков.





Фото: "Номер один"