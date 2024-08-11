Житель Бурятии через суд лишил супругу права на выплаты за погибшего сына

В суд обратился житель Бурятии с просьбой лишить его супругу права на выплаты пособий. Исковые требования мотивированы тем, что сын истца погиб. Истец был отцом погибшего. Его супруга злостно уклонялась от выполнения лежащих на ней в силу закона обязанностей по содержанию сына и воспитанию, в жизни ребенка никогда не принимала участие.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в период прохождения военной службы по контракту сын истца погиб.

Как установлено в ходе апелляционного рассмотрения в Верховном суде, истец совместно со своими родителями длительное время один воспитывал сына, содержал его до совершеннолетия, вырастил достойным защитником Отечества.

«В связи с чем, вправе как единственный из родителей претендовать на компенсационные выплаты, связанные с гибелью военнослужащего при выполнении обязанностей военной службы. Ответчик не представила доказательств оказания материальной помощи по содержанию, обеспечению, физической, моральной и духовной поддержки сыну в период его несовершеннолетия, включая уплату алиментов на его содержание», - следует из материалов дела.

Суд пришел к выводу о злостном уклонении ответчика от выполнения лежавшей на ней в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя – ее сына и признал требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Решение суда не обжаловано, вступило в законную силу.





Фото: "Номер один"