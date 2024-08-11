Общество 11.08.2024 в 14:50

Житель Бурятии через суд лишил супругу права на выплаты за погибшего сына

Мать уклонялась от обязанностей по воспитанию ребенка

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Житель Бурятии через суд лишил супругу права на выплаты за погибшего сына

В суд обратился житель Бурятии с просьбой лишить его супругу права на выплаты пособий. Исковые требования мотивированы тем, что сын истца погиб. Истец был отцом погибшего. Его супруга злостно уклонялась от выполнения лежащих на ней в силу закона обязанностей по содержанию сына и воспитанию, в жизни ребенка никогда не принимала участие.

В ходе рассмотрения дела установлено, что в период прохождения военной службы по контракту сын истца погиб.

Как установлено в ходе апелляционного рассмотрения в Верховном суде, истец совместно со своими родителями длительное время один воспитывал сына, содержал его до совершеннолетия, вырастил достойным защитником Отечества.

«В связи с чем, вправе как единственный из родителей претендовать на компенсационные выплаты, связанные с гибелью военнослужащего при выполнении обязанностей военной службы. Ответчик не представила доказательств оказания материальной помощи по содержанию, обеспечению, физической, моральной и духовной поддержки сыну в период его несовершеннолетия, включая уплату алиментов на его содержание», - следует из материалов дела.

Суд пришел к выводу о злостном уклонении ответчика от выполнения лежавшей на ней в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя – ее сына и признал требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Решение суда не обжаловано, вступило в законную силу.


Фото: "Номер один"

Теги
суд выплаты

Все новости

Житель Бурятии через суд лишил супругу права на выплаты за погибшего сына
11.08.2024 в 14:50
В реках Улан-Удэ продолжает снижаться уровень воды
11.08.2024 в 14:11
В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию в центре
11.08.2024 в 13:50
Изверг из Бурятии бился в судах за Тяпу
11.08.2024 в 13:20
Скульптура «Гостеприимная Бурятия» сменила наряд
11.08.2024 в 12:29
В Улан-Удэ возобновили поиски пропавших Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
11.08.2024 в 11:29
Александр Бастрыкин поставил на контроль случай с ребенком, сбитым электросамокатом в Улан-Удэ
11.08.2024 в 11:08
В Бурятии действуют 12 лесных пожаров
11.08.2024 в 10:29
«Русские - искусство быть»
11.08.2024 в 08:00
Из скелета - в человека
11.08.2024 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
В реках Улан-Удэ продолжает снижаться уровень воды

Вода убыла и в Селенге, и в Уде

11.08.2024 в 14:11
В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию в центре

Прорыв трубы произошел 9 августа

11.08.2024 в 13:50
Изверг из Бурятии бился в судах за Тяпу

Питомца у нерадивого владельца забрали неравнодушные горожане

11.08.2024 в 13:20
Скульптура «Гостеприимная Бурятия» сменила наряд

Скульптура встречает гостей буддийского форума в национальном костюме рода булагатов

11.08.2024 в 12:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru