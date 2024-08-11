Общество 11.08.2024 в 15:04

Жертвами клещей стали 3700 жителей Бурятии

Против клещевого энцефалита можно поставить прививку

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жертвами клещей стали 3700 жителей Бурятии

Клещи в республике покусали 3700 человек (столько обратились за медицинской помощью). Показатель обращаемости составил 393,8 на 100 тысяч населения. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.

Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии провёл акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций на общей площади более 3346 га.

Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, в республике привито более 96 тысяч человек, в том числе более 51 тысячи детей.

- В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику центральной районной больницы; в Улан-Удэ – в приёмное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а, - напоминают в управлении Роспотребнадзора по республике.

Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (тел.8 (3012) 41-02-66, рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05, рабочие дни, суббота).


Фото: "Номер один"

 

Теги
Клещи прививка Роспотребнадзор

Все новости

Жертвами клещей стали 3700 жителей Бурятии
11.08.2024 в 15:04
Житель Бурятии через суд лишил супругу права на выплаты за погибшего сына
11.08.2024 в 14:50
В реках Улан-Удэ продолжает снижаться уровень воды
11.08.2024 в 14:11
В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию в центре
11.08.2024 в 13:50
Изверг из Бурятии бился в судах за Тяпу
11.08.2024 в 13:20
Скульптура «Гостеприимная Бурятия» сменила наряд
11.08.2024 в 12:29
В Улан-Удэ возобновили поиски пропавших Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
11.08.2024 в 11:29
Александр Бастрыкин поставил на контроль случай с ребенком, сбитым электросамокатом в Улан-Удэ
11.08.2024 в 11:08
В Бурятии действуют 12 лесных пожаров
11.08.2024 в 10:29
«Русские - искусство быть»
11.08.2024 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
Житель Бурятии через суд лишил супругу права на выплаты за погибшего сына

Мать уклонялась от обязанностей по воспитанию ребенка

11.08.2024 в 14:50
В реках Улан-Удэ продолжает снижаться уровень воды

Вода убыла и в Селенге, и в Уде

11.08.2024 в 14:11
В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию в центре

Прорыв трубы произошел 9 августа

11.08.2024 в 13:50
Изверг из Бурятии бился в судах за Тяпу

Питомца у нерадивого владельца забрали неравнодушные горожане

11.08.2024 в 13:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru