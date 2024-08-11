Жертвами клещей стали 3700 жителей Бурятии

Клещи в республике покусали 3700 человек (столько обратились за медицинской помощью). Показатель обращаемости составил 393,8 на 100 тысяч населения. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.

Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии провёл акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций на общей площади более 3346 га.

Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита, в республике привито более 96 тысяч человек, в том числе более 51 тысячи детей.

- В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию: в районах – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику центральной районной больницы; в Улан-Удэ – в приёмное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: ул. Пирогова, 9а, - напоминают в управлении Роспотребнадзора по республике.

Сдать клеща на исследование на возбудителей клещевых инфекций можно в лабораториях по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (тел.8 (3012) 41-02-66, рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05, рабочие дни, суббота).





Фото: "Номер один"