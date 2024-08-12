В Бурятию на буддийский форум прибыли делегации из иностранных государств

В воскресенье, 11 августа, в Улан-Удэ уже прибыли представители– участники II Международного буддийского форума (0+).

В составе делегаций приехали буддийские монахи из Индии и Мьянмы - Лобсан Жалсан и Ашин Ньяниссара. Досточтимый геше Лобсан Жалсан – директор международного фонда традиции Гелуг, экс-хамбо лама Гоман дацана в Индии. Досточтимый геше Лобсан Жалсан уже побывал в Иволгинском дацане, где встретился с главой Буддийской традиционной сангхи России Хамбо ламой Дамба Аюшеевым.





87-летний Ашин Ньяниссара – известный мьянманский буддийский монах и общественный деятель, основатель Международной буддийской академии Ситагу, носитель высшего по существующей в государстве Мьянма системе монашеских титулов звания Абхиджаджамахараттхагуру, духовный наставник президентов, фактический патриарх Мьянмы.

Делегация из Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка состоит из девяти человек, их числе - полномочный министр в ранге Посла Пакир Амза и 71-летний профессор Ратанасара Маха Тхеро Паллеканде, который руководит десятками монастырей на Шри-Ланке.

В составе делегации Непала - декан Буддийского университета Лумбини Маник Ратна Шакья, вице-канцлер Буддийского университета Лумбини Субарна Лал Баджрачарья, координатор Буддийского университета Лумбини Кумар Кхадка. Напомним, поселение Лумбини является родиной Будды Шакьямуни, он появился на свет садах Лумбини в 623 году до н.э.





В ближайшие дни гостей ждет насыщенная трехдневная работа на II Международном буддийском форуме. Участникам предстоит обсудить различные аспекты развития буддизма, буддийское образование, ценности буддийской и национальной культуры, традиции восточной медицины в современной жизни, а также вопросы взаимодействия буддийских и светских организаций.



II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+) пройдет с 12 по 14 августа 2024 года на территории Бурятии. Его участниками станут представители 15 стран мира: Бангладеша, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии.

Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, Правительство Республики Бурятия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

Возрастное ограничение 0+





Фото: правительство Бурятии