В Бурятии за неуплату алиментов отца отправили на принудительные работы

Имея достойный заработок, житель Хоринского района Бурятии за последние полгода заплатил своей дочери всего тысячу рублей, а остальные четыре года и вовсе не обременял себя выплатой алиментов и какой-либо помощью ребенку. За уклонение от алиментов без уважительной причины суд приговорил его к принудительным работам.

В судебном заседании установлено, что 35-летний мужчина в 2020 году был лишен родительских прав в отношении дочери.

- Дочь он оставил матери в возрасте 10 лет. За 4 года задолженность по уплате алиментных обязательств превысила 753 тыс. рублей. В период с 1 января 2024 года отец, имея источники дохода, перечислил ребенку в счет уплаты алиментов всего одну тысячу рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Хоринский районный суд приговорил виновного к 6 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Отбывать наказание он будет в исправительном центре уголовно-исполнительной системы республики.

- После вступления приговора в законную силу из зарплаты осужденного будут удерживаться причитающиеся несовершеннолетней денежные средства, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один