Общество 12.08.2024 в 10:00
Жителей Улан-Удэ на весь день оставят без воды
Холодное водоснабжение отключат на Ботанической
Текст: Елена Кокорина
МУП «Водоканал» сообщил, что 12 августа с 10 до 20 часов будет произведено отключение холодного водоснабжения. Без воды останутся 10 домов по улице Ботаническая.
Причина отключения связана с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети Ду-100 ммпо по ул. Ботаническая 8А.
- Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени, - прокомментировали в МУП «Водоканал».
Телефон диспетчерской службы 44-00-00 и 44-10-33.
Фото: МУП Водоканал
Тегихолодная вода водоканал ремонт