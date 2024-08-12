Общество 12.08.2024 в 10:00

Жителей Улан-Удэ на весь день оставят без воды

Холодное водоснабжение отключат на Ботанической
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Текст: Елена Кокорина
Жителей Улан-Удэ на весь день оставят без воды

МУП «Водоканал» сообщил, что 12 августа с 10 до 20 часов будет произведено отключение холодного водоснабжения. Без воды останутся 10 домов по улице Ботаническая.

Причина отключения связана с аварийно-восстановительными работами на водопроводной сети Ду-100 ммпо по ул. Ботаническая 8А.   

- Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени, - прокомментировали в МУП «Водоканал».

Телефон диспетчерской службы 44-00-00 и 44-10-33.

Фото: МУП Водоканал

 

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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

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