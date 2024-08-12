Молодые пограничники в Бурятии приняли присягу на верность Родине

В воскресенье, 11 августа, на плацу пограничного отдела города Кяхта около 60 новобранцев произнесли присягу на верность России и воинскому долгу.

- Пограничники всегда были первыми, на границе встречали любого врага - так было, так есть и так будет. Несите с честью этот священный долг. Также хочу обратиться к родителям, которые сегодня здесь, и сказать вам спасибо за то, что вы вырастили достойных сыновей. Гордитесь ими. На их плечи легла великая честь защищать Родину. И пусть у каждого в жизни, в службе все будет хорошо, - поздравил молодых военнослужащих и их родителей глава Бурятии Алексей Цыденов.





Перед принятием присяги новобранцы прошли двухмесячный курс строевой, физической, огневой подготовки, изучили общевоинские уставы.

- Для вас это только первый шаг к служению нашему Отечеству. Наша любимая Родина знает имена многих героев, отдавших свои жизни ради её свободы и процветания. Среди этих героев особое место занимают пограничники, беззаветно защищавшие нашу страну в годы Великой Отечественной войны, на Даманском, в Жаланашколе, Таджикистане, Афганистане, на Северном Кавказе и непосредственно на российско-украинском участке государственной границы в настоящее время. Любите нашу родину. Будьте достойны славной традиции пограничной службы, - сказал начальник пограничного управления ФСБ России по республике Бурятия, генерал-майору Евгений Труханов.









Фото: правительство Бурятии