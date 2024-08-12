Общество 12.08.2024 в 10:28
В Бурятии идет розыск мужчины со шрамом
Родные ищут его второй месяц
Текст: Елена Кокорина
Сотрудниками полиции Бурятии разыскивается 42-летний уроженец села Мухоршибирь Вячеслав Калашников. С 15 июля 2024 года он не выходит на связь с родственниками.
Приметы мужчины: европейской внешности, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые. Имеет особые приметы в виде шрамов над левой бровью и на правой щеке.
Был одет в трико спортивное синее, футболку черную и резиновые тапочки черные.
При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8 (924) 396-99-55, 8 (3014) 32-18-39 или 102.
Фото: МВД РБ