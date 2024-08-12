Общество 12.08.2024 в 10:50

В Бурятии подсчитывают ущерб от бакланов

В ноябре специалисты предоставят отчёт с рекомендациями по снижению его численности
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подсчитывают ущерб от бакланов
В Бурятии эксперты-орнитологи проводят полевые учетные работы по сбору сведений для определения численности баклана, мест его концентрации, гнездования, динамики распределения кормовых участков, маршрутов перелетов и кочевок, анализу полученных данных. Также специалисты проведут оценку ущерба, который птицы нанесли во время нереста байкальского омуля.

Как сообщили в Бурприроднадзоре, работы проводятся во всех районах, в том числе, в Баргузинском, Северобайкальском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Прибайкальском и других.

Орнитологи отмечают, что сейчас идёт тенденция к естественному регулированию популяции бакланов. Например, в гнезде из 4 яиц вылупляются только 2 особи.

В ноябре специалисты предоставят научный отчёт с обоснованными рекомендациями и методами по снижению численности большого баклана в Бурятии.

Напомним, последнее время полчища бакланов заполонили побережье Байкала. Попытки отстрела птицы не дали ожидаемого эффекта. Сейчас власти работают над снятием запрета на разорение гнезд бакланов. Для этого необходимо внести изменения в правила охоты, утвержденные приказом Минприроды РФ.

Фото: предоставлено Г. Арсеньевой

Теги
баклан

Все новости

Пьяный житель Бурятии устроил ДТП и остался без автомобиля
12.08.2024 в 11:58
В Бурятии началась продажа оронгойских арбузов
12.08.2024 в 11:51
В Бурятии побывали участники международного конного похода Курган - Улан-Батор
12.08.2024 в 11:41
В Улан-Удэ безработный присвоил забытый в магазине телефон
12.08.2024 в 11:32
В Улан-Удэ байкер врезался в «Ниссан» и сломал ногу
12.08.2024 в 11:12
Пенсионеры Бурятии активно участвуют в Университете третьего возраста
12.08.2024 в 11:08
В Бурятии водитель «Оки» сбил пешехода
12.08.2024 в 11:03
В Улан-Удэ из окна дома выпал 2-летний ребенок
12.08.2024 в 10:53
В Бурятии подсчитывают ущерб от бакланов
12.08.2024 в 10:50
В Бурятии идет розыск мужчины со шрамом
12.08.2024 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
Пьяный житель Бурятии устроил ДТП и остался без автомобиля
Его машину конфисковал районный суд
12.08.2024 в 11:58
В Бурятии началась продажа оронгойских арбузов
В Улан-Удэ купить их можно будет в двух местах
12.08.2024 в 11:51
В Бурятии побывали участники международного конного похода Курган - Улан-Батор
Поход посвящен 85-летию победы кавалерийских частей Красной армии и армии Монголии на реке Халхин-Гол
12.08.2024 в 11:41
Пенсионеры Бурятии активно участвуют в Университете третьего возраста
Там они выбирают досуг по интересам, путешествуют, занимаются спортом
12.08.2024 в 11:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru