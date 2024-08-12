Общество 12.08.2024 в 10:50
В Бурятии подсчитывают ущерб от бакланов
В ноябре специалисты предоставят отчёт с рекомендациями по снижению его численности
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии эксперты-орнитологи проводят полевые учетные работы по сбору сведений для определения численности баклана, мест его концентрации, гнездования, динамики распределения кормовых участков, маршрутов перелетов и кочевок, анализу полученных данных. Также специалисты проведут оценку ущерба, который птицы нанесли во время нереста байкальского омуля.
Как сообщили в Бурприроднадзоре, работы проводятся во всех районах, в том числе, в Баргузинском, Северобайкальском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Прибайкальском и других.
Орнитологи отмечают, что сейчас идёт тенденция к естественному регулированию популяции бакланов. Например, в гнезде из 4 яиц вылупляются только 2 особи.
В ноябре специалисты предоставят научный отчёт с обоснованными рекомендациями и методами по снижению численности большого баклана в Бурятии.
Напомним, последнее время полчища бакланов заполонили побережье Байкала. Попытки отстрела птицы не дали ожидаемого эффекта. Сейчас власти работают над снятием запрета на разорение гнезд бакланов. Для этого необходимо внести изменения в правила охоты, утвержденные приказом Минприроды РФ.
Фото: предоставлено Г. Арсеньевой
Как сообщили в Бурприроднадзоре, работы проводятся во всех районах, в том числе, в Баргузинском, Северобайкальском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Прибайкальском и других.
Орнитологи отмечают, что сейчас идёт тенденция к естественному регулированию популяции бакланов. Например, в гнезде из 4 яиц вылупляются только 2 особи.
В ноябре специалисты предоставят научный отчёт с обоснованными рекомендациями и методами по снижению численности большого баклана в Бурятии.
Напомним, последнее время полчища бакланов заполонили побережье Байкала. Попытки отстрела птицы не дали ожидаемого эффекта. Сейчас власти работают над снятием запрета на разорение гнезд бакланов. Для этого необходимо внести изменения в правила охоты, утвержденные приказом Минприроды РФ.
Фото: предоставлено Г. Арсеньевой
Тегибаклан