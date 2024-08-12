Пенсионеры Бурятии активно участвуют в Университете третьего возраста

В Бурятии активным досугом охвачены свыше 23,5 тысяч пенсионеров и инвалидов. Они активно участвуют в мероприятиях Университета третьего возраста. Напомним, Университет третьего возраста – это образовательно-досуговый проект для людей старшего поколения и их самореализации.

- Мы видим, что из года в года популярность программ активного долголетия растет среди людей старшего возраста. В 2023 году в Университете обучение прошли более 35 000 пожилых граждан и инвалидов, в течение семи месяцев - 23 620 человек. Успешно работают 22 Университета, в которых функционируют более 150 факультетов. В среднем в каждом муниципальном образовании по 4-5 факультетов. Основные направления факультетов: компьютерная и финансовая грамотность, оздоровительные, спортивные, исторической направленности, путешествия (социальный туризм), различные вокальные и танцевальные кружки, поэтические, прикладные ремесла и рукоделие, - уточнила данные министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Занятия факультетов проводятся на базе досуговых центров для пенсионеров, на базе библиотек, спортивных комплексов, спортивных залов, образовательных учреждений, Специализированного жилого дома для инвалидов-колясочников.

Основная задача Университета - обеспечение здоровой жизни гражданам старшего возраста, сохранение их социальной и двигательной активности.

Записаться в Университет третьего возраста горожане пенсионного возраста могут в рабочие дни по тел.: 23-28-67 либо обратиться лично: Бульвар К. Маркса, д.14, каб. 2. (Управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ).

Фото: минсоцзащиты РБ