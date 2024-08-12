Общество 12.08.2024 в 11:41

В Бурятии побывали участники международного конного похода Курган - Улан-Батор

Поход посвящен 85-летию победы кавалерийских частей Красной армии и армии Монголии на реке Халхин-Гол
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии побывали участники международного конного похода Курган - Улан-Батор

В Бурятии побывали участники международного конного похода Курган - Улан-Батор. В походе участвуют атаман общественного движения «Курганское казачье землячество» Сергей Попов и есаул из Республики Татарстан Рустем Жига.

Казаки посвятили свой путь 85-летию победы кавалерийских частей Красной армии и армии Монголии на реке Халхин-Гол.

- Общая протяженность похода составит порядка 4100 километров и займет 135 дней. Одна из значимых миссий похода — духовная: пронести в столь долгом путешествии икону Порт-Артурской Божией Матери, которая явилась защитницей России от японской агрессии в Порт-Артуре, - сообщают организаторы проекта.

По маршруту от Кургана до Улан-Батора участники похода посетили уже Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ. Конечным пунктом значится монгольский Улан-Батор. 

Конный поход стартовал в апреле в Кургане и завершится в сентябре возложением венков на Мемориальном комплексе в память советских воинов на холме Зайсан-Толгой в Улан-Баторе.

- Наш поход дружбы организован, чтобы люди могли общаться, объединяться, узнавать друг друга и помнить свои корни. Приятно знать, что люди общаются несмотря на такие дальние расстояния, - сказал Рустем Жига.

Национально-культурные центры Бурятии показали казакам «Улицу дружбы» в Доме дружбы народов, где познакомили гостей с культурой эвенков, семейских и шэнэхэнских бурят.

- Мы, казаки и монголы, – конники. То есть у нас лошадь – неотъемлемая часть жизни, для нас они святые друзья. Казаки с монголами связаны давно, еще со времен Золотой Орды. Где-то они вместе были, где-то воевали друг с другом, но когда казаки и монголы встречались, то это была встреча двух мощных кавалерийских народов, – отметил атаман Сергей Попов, участник похода.

 

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

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