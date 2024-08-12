Общество 12.08.2024 в 11:51
В Бурятии началась продажа оронгойских арбузов
В Улан-Удэ купить их можно будет в двух местах
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии начали сбор оронгойских арбузов в крестьянско-фермерском хозяйстве Дмитрия Вихрева. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, купить первую партию иволгинских бахчевых ягод можно будет уже сегодня после обеда.
В Улан-Удэ их будут продавать на Центральном рынке и на «Фабрике кино». У арбузов будет характерная фирменная наклейка. В ассортименте будут красные, желтые и белые арбузы.
Фото: Минсельхоз Бурятии
В Улан-Удэ их будут продавать на Центральном рынке и на «Фабрике кино». У арбузов будет характерная фирменная наклейка. В ассортименте будут красные, желтые и белые арбузы.
Фото: Минсельхоз Бурятии
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