В Бурятии началась продажа оронгойских арбузов

В Бурятии начали сбор оронгойских арбузов в крестьянско-фермерском хозяйстве Дмитрия Вихрева. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, купить первую партию иволгинских бахчевых ягод можно будет уже сегодня после обеда.В Улан-Удэ их будут продавать на Центральном рынке и на «Фабрике кино». У арбузов будет характерная фирменная наклейка. В ассортименте будут красные, желтые и белые арбузы.Фото: Минсельхоз Бурятии