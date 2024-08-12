Общество 12.08.2024 в 11:58

Пьяный житель Бурятии устроил ДТП и остался без автомобиля

Его машину конфисковал районный суд
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Текст: Елена Кокорина
Пьяный житель Бурятии устроил ДТП и остался без автомобиля

За нетрезвое вождение в Бурятии конфисковали автомобиль у 45-летнего жителя Гусиноозерска. За то, что он устроил ДТП, суд также назначил ему 200 часов принудительных работ.

В суде было установлено, что в августе 2023 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии опьянения. 

- Однако в феврале 2024 года он после употребления спиртного у матери супруги поехал домой сев за руль автомобиля. Не справившись с управлением, он совершил ДТП. В ходе разбирательства сотрудники ГИБДД определили у него состояние опьянения, - рассказали в прокуратуре республики.

Гусиноозерский городской суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

- Автомобиль «Тойота Корона», принадлежащий осужденному, на котором совершено преступление, был конфискован в доход государства, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

 

 

 

 

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водитель пьянство конфискация автомобиль

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