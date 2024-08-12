Жительница Улан-Удэ взыскала с «управляшки» ущерб за потоп

В Улан-Удэ под контролем судебных приставов управляющая компания выплатила горожанке ущерб за потоп в квартире. Затопление произошло из-за разгерметизации трубы с холодной водой после некачественного монтажа прибора учета в санузле квартиры этажом выше. От воды пострадали сразу несколько комнат: кухня, санузел, спальня и прихожая.Виновной в затоплении суд признал управляющую компанию, которую обязали выплатить пострадавшей стороне материальный ущерб в размере 116 тысяч рублей.«После поступления исполнительного документа в Службу судебных приставов судебный пристав уведомил управляющую компанию о возбуждении исполнительного производства. Организация не стала дожидаться принудительного взыскания и уплатила материальный ущерб в полном объеме в кратчайшие сроки», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»