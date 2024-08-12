Общество 12.08.2024 в 12:43

В Бурятии жару сменят грозовые ливни и сильный ветер

В районах республики может пройти град
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии жару сменят грозовые ливни и сильный ветер

Синоптики Бурятии предупреждают местных жителей о перемене погоды. В ближайшее время 30-градусная жара сменится дождями и грозами.

Сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 24 м/c ожидается уже с 12 по 14 августа. В указанный период жителей Бурятии просят быть предельно осторожными и по возможности отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов.

Также советуют не оставлять детей без присмотра.

Фото: loon.site

Теги
погода ливень ветер град

Все новости

В Улан-Удэ резко выросло число взломов личных кабинетов Госуслуг
12.08.2024 в 13:29
Инспекторы в Бурятии насолили лесным обитателям
12.08.2024 в 13:28
Пятиклассника, который ставил детей на колени, отправили в спецприёмник
12.08.2024 в 12:46
В Бурятии жару сменят грозовые ливни и сильный ветер
12.08.2024 в 12:43
В Бурятию прибыл Бату Хасиков
12.08.2024 в 12:31
В Бурятии после госпитализации исчез молодой мужчина
12.08.2024 в 12:27
Жительница Улан-Удэ взыскала с «управляшки» ущерб за потоп
12.08.2024 в 12:23
Пьяный житель Бурятии устроил ДТП и остался без автомобиля
12.08.2024 в 11:58
В Бурятии началась продажа оронгойских арбузов
12.08.2024 в 11:51
В Бурятии побывали участники международного конного похода Курган - Улан-Батор
12.08.2024 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
Инспекторы в Бурятии насолили лесным обитателям
Они организовали в заказниках солонцы для диких животных
12.08.2024 в 13:28
Жительница Улан-Удэ взыскала с «управляшки» ущерб за потоп
Её квартиру затопило из-за некачественного монтажа прибора учета
12.08.2024 в 12:23
Пьяный житель Бурятии устроил ДТП и остался без автомобиля
Его машину конфисковал районный суд
12.08.2024 в 11:58
В Бурятии началась продажа оронгойских арбузов
В Улан-Удэ купить их можно будет в двух местах
12.08.2024 в 11:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru