В Бурятии жару сменят грозовые ливни и сильный ветер

Синоптики Бурятии предупреждают местных жителей о перемене погоды. В ближайшее время 30-градусная жара сменится дождями и грозами.

Сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 24 м/c ожидается уже с 12 по 14 августа. В указанный период жителей Бурятии просят быть предельно осторожными и по возможности отказаться от дальних поездок, выходов на горные маршруты и акватории водоемов.

Также советуют не оставлять детей без присмотра.

Фото: loon.site