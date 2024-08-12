Инспекторы в Бурятии насолили лесным обитателям

В Бурятии на территории Прибайкальского заказника государственные инспекторы рассыпали мешки с солью. В ней содержатся важные микроэлементы, необходимые животным для вынашивания здорового потомства и даже для формирования рогов.

- Соль необходима животным. Она улучшает обмен веществ в организме и повышает его жизнеспособность. Копытным поваренная соль необходима для укрепления иммунитета и нормализации физиологических процессов в организме, улучшает сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Солонцы необходимы зверям в течение всего года, поэтому они закладываются и пополняются солью по мере необходимости, - рассказали инспекторы Прибайкальского заказника.

В «Бурприроде» добавили, что биотехнические мероприятия поддерживают животных в период нехватки корма, специальные площадки помогают сохранить и увеличить их численность. Обустройство солонцов, заготовка сена, выкладка зерна проводятся во всех 13 заказниках регионального значения.

Фото: скриншот видео "Бурприрода"