Общество 12.08.2024 в 15:19

В центре Улан-Удэ выступили мастера из Шаолиня

Они показали уникальные комплексы по дыхательной гимнастике
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ выступили мастера из Шаолиня
Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ прошел Фестиваль восточных единоборств. Для жителей и гостей столицы Бурятии выступили мастера шаолиньского монастыря с уникальным комплексом дыхательной гимнастики «Ба дуань цзин», инструкторы клубов цигун провели мастер-класс по разминке цигун, а спортивные федерации республики провели показательные выступления.


- Мы будем показывать дыхательную гимнастику. Это возможность делиться опытом, как оставаться здоровым, как поддерживать здоровое состояние духа, - рассказал директор школы боевых искусств Шаолиня (Китай) Чен Джункай.


Мастера и тренеры стран-участников единодушны во мнении, что такие мероприятия именно с массовым участием людей необходимы.


- Самое главное, польза от таких фестивалей, это привлечение внимания большого количества людей. Потому что в Китае это гимнастика, эта практика Цигун и Тайцзицюань везде распространена, много людей этим занимается, у нас пока ещё нет, поэтому нужно, чтобы люди об этом знали, - отмечает администратор центра Цигун и Тайцзицюань «Уулэн» Екатерина Семёнова.


Также для зрителей выступили спортсмены федераций республики: ушу, дзюдо, тхэквондо ИТФ, тхэквондо МФТ, самбо, каратэ, киокусинкай и тайского бокса, а также центра Цигун и Тайцзицюань «Уулэн». Каждый вид единоборств имеет свою философию для развития не только физических, но и морально-волевых, духовно-нравственных качеств человека.


Фестиваль проходит в рамках II Meждyнapoдного бyддийcкого фopyма «Tpaдициoнный бyддизм и вызoвы coвpeмeннocти». Форум станет новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, будет способствовать развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума стали представители 15 стран: Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии.


Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.


Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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