В центре Улан-Удэ выступили мастера из Шаолиня

Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ прошел Фестиваль восточных единоборств. Для жителей и гостей столицы Бурятии выступили мастера шаолиньского монастыря с уникальным комплексом дыхательной гимнастики «Ба дуань цзин», инструкторы клубов цигун провели мастер-класс по разминке цигун, а спортивные федерации республики провели показательные выступления.





- Мы будем показывать дыхательную гимнастику. Это возможность делиться опытом, как оставаться здоровым, как поддерживать здоровое состояние духа, - рассказал директор школы боевых искусств Шаолиня (Китай) Чен Джункай.





Мастера и тренеры стран-участников единодушны во мнении, что такие мероприятия именно с массовым участием людей необходимы.





- Самое главное, польза от таких фестивалей, это привлечение внимания большого количества людей. Потому что в Китае это гимнастика, эта практика Цигун и Тайцзицюань везде распространена, много людей этим занимается, у нас пока ещё нет, поэтому нужно, чтобы люди об этом знали, - отмечает администратор центра Цигун и Тайцзицюань «Уулэн» Екатерина Семёнова.





Также для зрителей выступили спортсмены федераций республики: ушу, дзюдо, тхэквондо ИТФ, тхэквондо МФТ, самбо, каратэ, киокусинкай и тайского бокса, а также центра Цигун и Тайцзицюань «Уулэн». Каждый вид единоборств имеет свою философию для развития не только физических, но и морально-волевых, духовно-нравственных качеств человека.





Фестиваль проходит в рамках II Meждyнapoдного бyддийcкого фopyма «Tpaдициoнный бyддизм и вызoвы coвpeмeннocти». Форум станет новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, будет способствовать развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума стали представители 15 стран: Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии.





Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии