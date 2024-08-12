В больнице Бурятии подсветят работу оперирующих хирургов

В операционных залах Больницы скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова полным ходом идёт замена светодиодных хирургических светильников. Новое оборудование сократит время проводимых операций и улучшит их качество, сделав работу хирургов намного комфортнее.

- Светильники – это неотъемлемое оборудование при любой операции. На третьем этаже уже установлены потолочные и передвижные светильники. Продолжаются демонтажные работы в операционных залах четвертого этажа, - рассказали в пресс-службе БСМП.

В больнице уверяют, что новое оборудование имеет ряд преимуществ в сравнении со своими предшественниками.

- Они меньше в размерах, но такие же яркие. Передвижные новые светильники могут работать автономно до 3-х часов без электричества, а также имеют регулировку диаметра светового поля и плавную регулировку яркости. Светодиоды рассчитаны на время работы более 50 тысяч часов, а это более 45 лет. Над светильником нет нагрева, а индекс светопередачи составляет не менее 95%., - добавили в БСМП.

Фото: БСМП