Общество 12.08.2024 в 15:35

В больнице Бурятии подсветят работу оперирующих хирургов

Важное обновление ждет операционные республиканской больницы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В больнице Бурятии подсветят работу оперирующих хирургов

В операционных залах Больницы скорой медицинской помощи имени В. В. Ангапова полным ходом идёт замена светодиодных хирургических светильников. Новое оборудование сократит время проводимых операций и улучшит их качество, сделав работу хирургов намного комфортнее.

- Светильники – это неотъемлемое оборудование при любой операции. На третьем этаже уже установлены потолочные и передвижные светильники. Продолжаются демонтажные работы в операционных залах четвертого этажа, - рассказали в пресс-службе БСМП.

В больнице уверяют, что новое оборудование имеет ряд преимуществ в сравнении со своими предшественниками.

- Они меньше в размерах, но такие же яркие. Передвижные новые светильники могут работать автономно до 3-х часов без электричества, а также имеют регулировку диаметра светового поля и плавную регулировку яркости. Светодиоды рассчитаны на время работы более 50 тысяч часов, а это более 45 лет. Над светильником нет нагрева, а индекс светопередачи составляет не менее 95%., - добавили в БСМП.

Фото: БСМП

Теги
операция светильники хирурги бсмп

Все новости

Экспортеров Бурятии приглашают на бесплатный вебинар
12.08.2024 в 16:52
В Улан-Удэ третьеклассница оставила родителей без 850 тысяч рублей
12.08.2024 в 16:44
Поступить в университет этим летом и учиться там, где нравится?
12.08.2024 в 16:34
22-летний командир танка из Бурятии погиб на СВО
12.08.2024 в 16:26
На границе Бурятии выросли грузовые и пассажирские потоки
12.08.2024 в 16:17
В Улан-Удэ прокуратура и следком проверяют семью, где ребенок выпал из окна
12.08.2024 в 16:00
В больнице Бурятии подсветят работу оперирующих хирургов
12.08.2024 в 15:35
В центре Улан-Удэ выступили мастера из Шаолиня
12.08.2024 в 15:19
Куриные яйца оказались не по зубам змейке в Бурятии
12.08.2024 в 14:58
Житель Бурятии получил 10 лет за поджог релейного шкафа
12.08.2024 в 14:24
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

Читайте также
Поступить в университет этим летом и учиться там, где нравится?
12.08.2024 в 16:34
22-летний командир танка из Бурятии погиб на СВО
Дмитрий Махлеев с первых дней участвовал в спецоперации и был не раз награжден
12.08.2024 в 16:26
На границе Бурятии выросли грузовые и пассажирские потоки
За полгода через пункт пропуска прошло более 4 млн грузов
12.08.2024 в 16:17
В центре Улан-Удэ выступили мастера из Шаолиня
Они показали уникальные комплексы по дыхательной гимнастике
12.08.2024 в 15:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru