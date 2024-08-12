На границе Бурятии выросли грузовые и пассажирские потоки

В Бурятской таможне отметили рост грузового и пассажирского потоков на российско-монгольской границе. За первое полугодие 2024 года через пункт пропуска в Наушках прошло более 4 млн тонн грузов. Это 90% грузооборота и почти на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Основной пассажиропоток идет через пункт пропуска МАПП Кяхта. В сравнении с первым полугодием 2023 года он увеличился на 19% и составил 312 тысяч человек, - отметили в пресс-службе Бурятской таможни.

Накануне Бурятские таможенники приняли участие в международной встрече, прошедшей на базе Селенгинского таможенного управления Главного таможенного управления (ГТУ) Монголии. Они обсудили вопросы приграничного сотрудничества таможенных органов России и Монголии.

Монгольским коллегам рассказали о мерах по развитию и повышению эффективности международных транспортных коридоров между РФ и Монголией, об обустройстве и реконструкции пунктов пропуска и о строительстве на российской стороне необходимой инфраструктуры.

- Модернизация пунктов пропуска на российско-монгольской границе ЖДПП Наушки, МАПП Кяхта, ДАПП Монды позволит создать комфортные условия для предпринимателей и туристов и увеличить их пропускную способность. Также мы обратились к зарубежным коллегам с просьбой об информировании граждан Монголии о действующих в России нормах перемещения товаров, наличных денежных средств, о порядке временного ввоза транспортных средств для личного пользования, - прокомментировал начальник Бурятской таможни Иван Бурлака.

Фото: Бурятская таможня