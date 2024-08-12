22-летний командир танка из Бурятии погиб на СВО

13 августа в селе Хутор Кяхтинского района пройдет прощание с 22-летним военнослужащим Дмитрием Махлеевем. Он с первых дней участвовал в спецоперации и погиб еще в декабре 2023 года.Как сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии», Дмитрий Махлеев родился 8 ноября 2001 года в Кяхте. В 2008 году пошёл в первый класс Шарагольской средней школы. После окончания школы в 2016 году поступил в Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий на специальность «автомеханик».В 2019 году был призван на срочную службу и через год заключил контракт с войсковой частью в городе Южно-Курильск.Дмитрий с самого начала участвовал в спецоперации в должности командира танка. За проявленную отвагу, бесстрашие и героизм был награжден орденом Мужества, медалью «За Отвагу», и Знаком отличия «Георгиевский крест IV степени».Гвардии младший сержант Дмитрий Махлеев погиб 12 декабря 2023 года. Дома у него остались родители, сын и многочисленные родственники.Фото: «Мемориал памяти военным из Бурятии»