Общество 12.08.2024 в 16:34
Поступить в университет этим летом и учиться там, где нравится?
Текст: Иван Иванов
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Более чем реально, особенно если вы поступаете в Сибирский федеральный университет. Здесь свыше 100 направлений подготовки, на каждое из которых можно поступить на платной основе. Подавали на бюджет, но не прошли из-за большой конкуренции? Не страшно, ведь в августе можно поступить на это же направление, но на платной основе.
А ещё всем иногородним студентам полагается общежитие независимо от формы обучения. Это ещё один большой плюс, чтобы приехать в Красноярск и исполнить свою мечту – получить то образование и ту профессию, о которой грезил все школьные годы: ИТ-специалист, геолог, нефтяник и т.д.
Главное – успеть подать документы до 12 августа, если потребуются вступительные испытания, или до 16 августа, если на направление можно поступить без вступительных испытаний.
Больше информации о поступлении в СФУ читайте в группе ВКонтакте и в телеграм-канале.
Реклама. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» ИНН 2463011853
Более чем реально, особенно если вы поступаете в Сибирский федеральный университет. Здесь свыше 100 направлений подготовки, на каждое из которых можно поступить на платной основе. Подавали на бюджет, но не прошли из-за большой конкуренции? Не страшно, ведь в августе можно поступить на это же направление, но на платной основе.
Большой плюс в том, что в СФУ есть всевозможные способы поддержки абитуриентов, которые планируют учиться платно: снижение стоимости обучения, оплата проезда до места учебы и т.д. Родители, оплачивающие образование, точно оценят, когда ознакомятся подробнее.
А ещё всем иногородним студентам полагается общежитие независимо от формы обучения. Это ещё один большой плюс, чтобы приехать в Красноярск и исполнить свою мечту – получить то образование и ту профессию, о которой грезил все школьные годы: ИТ-специалист, геолог, нефтяник и т.д.
Главное – успеть подать документы до 12 августа, если потребуются вступительные испытания, или до 16 августа, если на направление можно поступить без вступительных испытаний.
Больше информации о поступлении в СФУ читайте в группе ВКонтакте и в телеграм-канале.
Реклама. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» ИНН 2463011853
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