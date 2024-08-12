Поступить в университет этим летом и учиться там, где нравится?

Большой плюс в том, что в СФУ есть всевозможные способы поддержки абитуриентов, которые планируют учиться платно: снижение стоимости обучения, оплата проезда до места учебы и т.д. Родители, оплачивающие образование, точно оценят, когда ознакомятся подробнее.





