Общество 12.08.2024 в 17:00

Работу Улан-Баторской железной дороги проверят аудиторы

Это единственное государственное российско-монгольское предприятие
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Текст: Чингис Шоноев
Работу Улан-Баторской железной дороги проверят аудиторы
Совместный аудит единственного государственного монголо-российского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) проходит в непростое для РФ время, когда она проводит специальную военную операцию. Об этом сообщил на брифинге генеральный аудитор Монголии Дэлэгийн Загджав.

«Сегодня, 12 августа 2024 года начался плановый аудит УБЖД. Его особенность в том, что проходит в трудное для России время, когда проводит СВО», – сказал руководитель главного аудиторского ведомства.

По его информации, проверка будет проводиться совместно со Счетной палатой Российской Федерации за период деятельности УБЖД с 2021-2023 годы. Отчет объединенной аудиторской группы о результатах проверки будет передан курирующим министерствам и опубликован в СМИ в конце 2024 года.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил с празднования 75-летия УБЖД о том, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух своим указом наградил предприятие званием Героя труда за особый вклад в развитие страны, ее транспортно-логистической сети, соединяющей Азию и Европу.

Он напомнил, что во время пандемии предприятие сыграло важную роль в обеспечении нормального грузопотока и внесло неоценимый вклад в преодоление экономических трудностей с минимальным ущербом. «Более 16 тыс. работников УБЖД играют особую роль в укреплении дружбы и сотрудничества между Монголией и Россией», - отметил президент.

АО «Улан-Баторская железная дорога» учреждена на основании соглашения между СССР и Монголией от 6 июня 1949 года на паритетной основе: 50% акций принадлежит российской стороне и 50% - монгольской.

Фото: «Номер один»
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