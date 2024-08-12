Работу Улан-Баторской железной дороги проверят аудиторы

Совместный аудит единственного государственного монголо-российского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) проходит в непростое для РФ время, когда она проводит специальную военную операцию. Об этом сообщил на брифинге генеральный аудитор Монголии Дэлэгийн Загджав.«Сегодня, 12 августа 2024 года начался плановый аудит УБЖД. Его особенность в том, что проходит в трудное для России время, когда проводит СВО», – сказал руководитель главного аудиторского ведомства.По его информации, проверка будет проводиться совместно со Счетной палатой Российской Федерации за период деятельности УБЖД с 2021-2023 годы. Отчет объединенной аудиторской группы о результатах проверки будет передан курирующим министерствам и опубликован в СМИ в конце 2024 года.Ранее корреспондент ТАСС сообщил с празднования 75-летия УБЖД о том, что президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух своим указом наградил предприятие званием Героя труда за особый вклад в развитие страны, ее транспортно-логистической сети, соединяющей Азию и Европу.Он напомнил, что во время пандемии предприятие сыграло важную роль в обеспечении нормального грузопотока и внесло неоценимый вклад в преодоление экономических трудностей с минимальным ущербом. «Более 16 тыс. работников УБЖД играют особую роль в укреплении дружбы и сотрудничества между Монголией и Россией», - отметил президент.АО «Улан-Баторская железная дорога» учреждена на основании соглашения между СССР и Монголией от 6 июня 1949 года на паритетной основе: 50% акций принадлежит российской стороне и 50% - монгольской.Фото: «Номер один»