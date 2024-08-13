Минздрав Бурятии обязали профинансировать капремонт районной больницы

Суд удовлетворил иск прокуратуры о понуждении провести капремонт стационара Кижингинского районной больницы. Прокурорская проверка определило ее состояние как неудовлетворительное.

В ходе проверки было установлено, что инфекционное отделение Кижингинской центральной районной больницы оказывает медицинскую помощь населению района в условиях неудовлетворительного технического состояния помещения стационара.

- Здание является ограниченно работоспособным и подлежит капитальному ремонту. Это обстоятельство нарушает право граждан на качественную медицинскую помощь в условиях, соответствующих санитарным нормам и иным требованиям, - рассказали в прокуратуре республики.

В интересах жителей Кижингинского района прокурор направил в суд исковое заявление об обязании регионального минздрава профинансировать разработку проектно-сметной документации капремонта здания стационара, провести его ремонт, а также отремонтировать больницу.

Хоринский районный суд исковые требования удовлетворил, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site