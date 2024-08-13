Баир Гармаев: «Это очень значимо для нашей республики»

Одной из интереснейших частей форума стала выставка шедевров буддийского бурятского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа. Она начала свою работу в Музее истории Бурятии в Улан-Удэ. На ее открытии присутствовали высшие руководители республики, представители делегаций, которые участвуют в форуме, заинтересовавшиеся улан-удэнцы и множество представителей СМИ.





«Мы открываем выставку шедевров буддийского бурятского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа. Это очень значимо для нашей республики. Сегодня проходит второй Международный буддийский форум – по инициативе главы республики Алексея Самбуевича Цыденова», - выступил на церемонии открытия выставки Баир Гармаев, врио. председателя Народного Хурала Республики Бурятия.





«Мы высоко ценим важную роль и усилия буддийского духовенства, международных буддийских организаций и научного сообщества в укреплении межнационального и межрелигиозного согласия, в сохранении духовно-нравственных ценностей в нашей многонациональной республике», - сказал Баир Гармаев.





Второй Международный буддийский форум, организованный в Бурятии, стал крупным событием в жизни республики. В его рамках состоялось обсуждение целого ряда вопросов, посвященных продвижению философских аспектов и культуры буддизма.Форум был отмечен также на самом высоком федеральном уровне. Его участников поприветствовал российский президент Владимир Путин. «Отрадно, что ваш форум получил серьезную поддержку верующих, религиозных, общественных объединений, ученых, богословов из многих государств», - отметил глава государства.Путин подчеркнул, что буддисты России бережно хранят уникальное историческое, духовное наследие предков, воспитывают в подрастающем поколении уважение к самобытной культуре и обычаям отцов, дедов и прадедов. «Особой признательности заслуживает значимый вклад буддийских организаций в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога», - указал президент.Выставка – это совместный проект Национального музея Республики Бурятия и Эрмитажа. Она приурочена не только к форуму, но и к 260-летию основания в Российской империи института Пандито хамбо-лам.Редчайшие экспонаты Эрмитажа были представлены в Бурятии впервые. Среди них археологические памятники из монгольского городища Кондуй, дары, поднесенные царской семье, уникальные образцы живописи, алтарные украшения, личные вещи бурятских лам и т. д. Предметы из Эрмитажа были дополнены памятниками буддийского искусства из коллекции Национального музея республики.Он от имени депутатов республиканского парламента и от себя лично тепло поздравил собравшихся с этим событием. Баир Гармаев отметил, что проведение форума свидетельствует о растущем авторитете Бурятии, как важной площадки для диалога между правительственными учреждениями, научными, образовательными и религиозными организациями Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Он поблагодарил за проведенную большую работу Эрмитаж, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, и других участников проекта. Пожелал всем, чтобы такие выставки проходили в республике и впредь.По окончании церемонии открытия, Баир Гармаев вместе с другими руководителями республики и гостями форума осмотрел выставочную экспозицию.Фото: «Номер один»