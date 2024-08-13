В Бурятии стабилизируется ситуация на рынке труда

Нормой для рынка труда считается соотношение в 4-8 резюме на вакансию – тогда у работодателей есть достаточный выбор среди кандидатов, а соискатели не испытывают сложностей при поиске новой работы.





Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировала динамику отношения количества резюме к количеству вакансий, или hh.индекса, на рынке труда Бурятии в июле 2024 года.«Можно сказать, что рынок труда в республике идёт на поправку – по итогам июля 2024 года общий hh.индекс региона равен 3,8, что на 0,6 пункта больше, чем факт аналогичного периода 2023 года, и на 0,5 пункта больше факта июня 2024 Рост значения параметра отражает рост конкуренции среди соискателей, что приближает ситуацию с кадрами в регионе к здоровой и в целом конкурентной», - сообщают эксперты hh.ru.Между тем, острый недостаток соискателей сохраняется в таких профессиональных областях, как «Добыча сырья» (hh.индекс равен 1,6), «Сельское хозяйство» (1,6) и «Производство, сервисное обслуживание» (1,8).И, напротив, такие сферы, как «Маркетинг, реклама, PR» (13,2), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13,5) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (21,9) характеризуются явным профицитом соискателей, что существенно осложняет поиск работы в данных областях.Фото: «Номер один»