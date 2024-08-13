Общество 13.08.2024 в 11:51

Спасатели Бурятии помогли туристам и собаке перейти горную реку

Водная стихия не давала им себя одолеть
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Текст: Елена Кокорина
Спасатели Бурятии помогли туристам и собаке перейти горную реку

Вечером, 12 августа, туристы не смогли переправиться самостоятельно через горную реку в Тункинском районе Бурятии. На помощь им отправились спасатели республики.

- Вчера в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на реке Кынгырга, в 4-х км от населенного пункта Аршан, двое туристов не могут самостоятельно переправиться через реку. На помощь им выехали спасатели, - рассказали в БРПСС.

Прибыв на место, спасатели Бурятской республиканской ППС пешим порядком в брод благополучно переправили двух человек и их собаку через реку.

Фото: Номер один

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аршан река туристы спасатели

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