Общество 13.08.2024 в 12:11

Многодетные семьи в Бурятии получают бесплатную юридическую помощь

Помощь оказывается в рамках проекта «Семейный юрист»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Многодетные семьи в Бурятии получают бесплатную юридическую помощь

В 2024 году на территории Бурятия продолжает работу социальный проект Общероссийской общественной организации «Семьи России» по оказанию бесплатной юридической помощи многодетным семьям. В течении года от жителей республики поступает множество обращений.

 Бесплатная юридическая помощь оказывается для многодетных семей по следующим направлениям:

- семейным, жилищным, имущественным, трудовым, налоговым, банковским вопросам, по льготам и всем видам выплат, правам семей участников СВО.

- включает в себя консультации и составление письменных документов;

- консультация проводится в формате личного приёма и онлайн (по телефону, через соцсети, эл. почта).

Прием проводится по понедельникам и средам с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Ербанова, 7, каб. 110. В дистанционном формате юридическая помощь оказывается в рабочие дни по согласованию.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7-924-650-36-69.

 

Фото: Номер один

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