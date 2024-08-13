Многодетные семьи в Бурятии получают бесплатную юридическую помощь

В 2024 году на территории Бурятия продолжает работу социальный проект Общероссийской общественной организации «Семьи России» по оказанию бесплатной юридической помощи многодетным семьям. В течении года от жителей республики поступает множество обращений.

Бесплатная юридическая помощь оказывается для многодетных семей по следующим направлениям:

- семейным, жилищным, имущественным, трудовым, налоговым, банковским вопросам, по льготам и всем видам выплат, правам семей участников СВО.

- включает в себя консультации и составление письменных документов;

- консультация проводится в формате личного приёма и онлайн (по телефону, через соцсети, эл. почта).

Прием проводится по понедельникам и средам с 14.00 до 17.00 по адресу: ул. Ербанова, 7, каб. 110. В дистанционном формате юридическая помощь оказывается в рабочие дни по согласованию.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7-924-650-36-69.

Фото: Номер один