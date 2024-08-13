Жители Бурятии могут проверить легальность такси онлайн

Для проверки легкового такси министерство транспорта Бурятии разработали чат-бот. С его помощью пассажир в режиме реального времени может узнать, пользуется ли он услугами официального перевозчика или нет. Чат-бот можно скачать по QR-коду.





- Для проверки потребуются госномер машины, скриншот заказа. Эта информация будет сверяться с базой данных ФГИС «Такси». В случае, если такси окажется нелегальным, данные будут направлены в МВД для принятии мер, в отношении перевозчика, - отметили в минтрансе республики.



Чат-бот стал одним из решений, направленных на легализацию сферы легкового такси, в том числе с помощью самих пассажиров.



Отметим, запуск чат-бота инициирован рабочей группой в рамках стратегической сессии «Цифровая прокачка», проходившей в Улан-Удэ в этом году.

Фото: Номер один