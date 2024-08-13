Аэропорт Бурятии окружили свалки

Суд обязал республиканское минимущество очистить от мусора земельный участок в районе поселка Аэропорт Улан-Удэ. Прокуратура обнаружила вокруг населенного пункта несколько свалок.

- Прокуратура Советского района установила, что в границах земельного участка в п. Аэропорт, находящегося в республиканской собственности, на площади 18 тыс. кв.м. расположены несанкционированные свалки отходов. По результатам проверки в суд направлено исковое заявление о ликвидации места складирования мусора, - рассказали в прокуратуре республики.

Советский районный суд г. Улан-Удэ иск удовлетворил и обязал Министерство имущественных и земельных отношений республики очистить участок до 31 декабря 2025 года.

Некоторых нарушителей, выгружающих мусор на территории Аэропорта удалось оштрафовать на 40 тысяч рублей. Установить их личности получилось с помощью фотоловушек, установленных Бурприроднадзором в местах скопления отходов.

Фото: Номер один