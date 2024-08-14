В Бурятии из-за туристов резко выросли цены на авиабилеты

Стоимость авиабилетов из аэропорта «Байкал» в Москву в августе превысила 40 тыс. рублей в одну сторону, в Санкт-Петербург - 50 тыс. рублей в одну сторону. Еще весной в Москву из Улан-Удэ можно было улететь за 9 тыс. рублей. За счет мощного прироста туристов из других регионов туристическая отрасль в этом году смогла заметно увеличить прибыльность бизнеса, однако для обычных граждан рост потока туристов несет одновременное подорожание билетов до Москвы.Как и в прошлом году, в 2024-м авиакомпания S7 выставила четыре ежедневных прямых московских рейса. Три самолета в день летают в Москву через Новосибирск. Однако в этом году спрос превзошел все ожидания.- Число российских туристов на Байкале в этом году, по приблизительным оценкам, выросло на 20%, на многие даты августа авиабилеты выкуплены еще весной. Соответственно, было просчитано, что стоимость авиабилетов можно повысить максимально, поскольку их в любом случае купят. Очень много летит командировочных – вахтовиков, контрактников, за которых платит работодатель и для которых стоимость авиабилетов не имеет никакого значения. И мы видим, что загрузка кресел даже по столь диким ценам практически на всех рейсах авиакомпаний максимальная за последние годы, - говорят продавцы авиабилетов.Также одним из факторов подорожания авиабилетов до Москвы стала пауза в полетах авиaкoмпaнии NordWind по маршруту Улан-Удэ - Kaзaнь, что давало возможность удобных и дешевых стыковок до Москвы.- Рейсы до Казани возобновятся с сентября, когда «горячий сезон» закончится и авиакомпания снова сможет поставить в Улан-Удэ борт. Программа нa oceнь-зимy 2024 - 2025 уже появилась в расписании, - сообщили в аэропорту «Байкал».В целом по стране авиабилеты в 2024 году дорожают ежемесячно.Еще в январе РБК сообщал о 20%-ном подорожании год к году. Росстат называл цифру в 30%, но методология подсчетов у него была другая. Однако аналитики рынка отмечают, в туристический сезон заметный рост цен на авиабилеты неизбежен.Напомним, что еще с весны 2024-го депутаты Госдумы призывали ФАС проверить авиакомпании из-за сильного роста цен. В обращении к ведомству было указано мнение аналитиков рынка, согласно которому к концу года перелеты в среднем подорожают еще как минимум на 10%. Глава Союза пассажиров РФ Кирилл Янков сообщил «Коммерсанту», что в ближайшие годы летать на самолетах станет еще накладнее: «До 2019 года основную прибыль авиакомпании получали от международных перелетов, и поэтому на внутренних рейсах тарифы были относительно низкими. Сейчас ситуация изменилась. Второй фактор - это санкционные режимы, которые, безусловно, делают обслуживание самолетов дороже. Думаю, что в целом в среднесрочном периоде — 2024 - 2026 годы — рост цен на авиабилеты будет обгонять инфляцию. Российские самолеты в самое ближайшее время точно не появятся».Пока же пассажиры из Бурятии вернулись к практике перекладных поездок в Москву, Санкт-Петербург и Казань через Иркутск, где цены на авиабилеты в среднем на 10-15% дешевле, чем из Улан-Удэ. Вечерний поезд до Иркутска всегда полон, а билеты в плацкарт приходится покупать заранее, поскольку на многие даты недорогих билетов просто нет.Фото: «Номер один»