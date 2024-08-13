ВСЖД окажет помощь пострадавшим от паводков работникам в Бурятии

В Бурятии финансовую поддержку от Восточно-Сибирской железной дороги получат 59 железнодорожников, имущество которых пострадало в результате паводков, случившихся в Заиграевском и Тарбагатайском районах. Средства на приобретение предметов первой необходимости выделены компанией РЖД и дорожной профсоюзной организацией.Среди работников, обратившихся за помощью, 11 пенсионеров. Паводок в различной степени нанес урон имуществу жителей станций Илька, Новоильинск, Челутай, Кижа, Горхон, Заиграево, а также ряда других поселков, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Отметим, что сложная паводковая ситуация, сохранявшаяся на минувшей неделе в Бурятии, не оказала влияния на движение поездов по Транссибу. Работниками ВСЖД был организован непрерывный мониторинг гидрологической обстановки. Для предупреждения угрозы железнодорожной инфраструктуре в зону подтопления были заблаговременно передислоцированы противоразмывные поезда со станций Дивизионная и Гусиное Озеро.Фото: пресс-служба правительства Бурятии