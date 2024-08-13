Общество 13.08.2024 в 17:58

Министр иностранных дел России поприветствовал участников буддийского форума в Улан-Удэ

Сергей Лавров уверен, что форум внесет свой вклад в дискуссию о важности неприходящих духовно-нравственных ценностей
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Текст: Андрей Константинов
Министр иностранных дел России поприветствовал участников буддийского форума в Улан-Удэ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил приветствие участникам II Международного буддийского форума. Его послание на открытии мероприятия 13 августа зачитал президент Фонда содействию буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.

«Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, приветствую организаторов и участников II Международного Буддийского форума «Традиционный буддизм и вызовы современности»! Россия исторически развивается как многоконфессиональная страна. Наряду с православием, исламом иудаизмом, буддизм веками исповедуется в качестве одной из традиционных религий. В этой связи с удовлетворением констатируем, что запущенная в прошлом году инициатива уже подтвердила свою востребованность. Участие в форуме представителей различных стран, видных политиков, ученых, общественных деятелей - тому яркое свидетельство.

В условиях продолжающегося формирования мультиполярного мироустройства, отражающего в том числе культурно-цивилизационное многообразие мира, ваши встречи придают дополнительный импульс развитию межкультурного и межконфессионального диалога, способствуют упрощению атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами, объединению усилий для решения общих насущных проблем.

Уверен, что и на этот раз форум пройдет в плодотворном ключе, внесет свой вклад в дискуссию о важности неприходящих духовно-нравственных ценностей, будет содействовать в углублении международного гуманитарного сотрудничества. Желаю вам продуктивной работы и всего самого доброго», - говориться в обращении главы МИДа России.

Напомним, II Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» проходит в Бурятии 12-14 августа 2024 года по инициативе главы республики Алексея Цыденова при поддержке президента России Владимира Путина. Форум стал новой площадкой для международного диалога и всестороннего обсуждения вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, способствует развитию научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран. Участниками форума стали представители 15 стран: Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Бутана, Вьетнама, Индии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Непала, Таиланда, Шри-Ланки, Японии.

Организаторы форума – Буддийская традиционная Сангха России, правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке Фонда Росконгресс.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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