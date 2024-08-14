Оплатите нерпам психолога!

Виновные найдены и будут наказаны. Но психику чудных созданий уже не восстановить… наверное.

В Бурятии природоохранная прокуратура привлекла к ответственности иркутян, распугавших нерп на Байкале в конце июня. В тот день отдыхающие на камнях нерпы резко бросились в воду из-за низко пролетающего вертолета и могли получить травмы и ранения.

Инспекторы, засевшие в засаде на Ушканьем острове, засняли летучих злодеев и сдали их с потрохами в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

- Проверка по факту законности полета воздушного судна над территорией Забайкальского национального парка установила, что вертолет Ми-8 принадлежит иркутской авиакомпании. 29 июня он выполнял полет над архипелагом Ушканьи острова, расположенном в средней части озера Байкал в Баргузинском районе Республики Бурятия. При осуществлении данного рейса авиакомпания нарушила правовой режим особо охраняемой природной территории, что повлекло сильное беспокойство и испуг байкальских нерп, - рассказали в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Сколько заплатят в авиакомпании за беспокойство байкальских нерп, почему-то не уточняют. На наш взгляд, сумма должна быть солидная. Во-первых, чтобы другим неповадно было. Во-вторых, чтобы оплатить курсы по реабилитации для нерп, получившим психологические травмы.